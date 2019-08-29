Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi - MONAKO

- Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop'un basın mensuplarının sorularını yanıtlaması - Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunun kolay olmadığını belirtti - Altıntop: - "Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım. Biz dışarıdan desteğimizi vereceğiz, maçlara gideceğiz inşallah. Umarım istediğimiziden daha iyi sonuçlar alırız" - "(Radamel Falcao transferi) Her zaman söylüyoruz, çok iyi bir kaleci ve forvet ile çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Falcao'nun kalitesi tecrübesi ve oynadığı takımları da göz önüne alırsak büyük bir artı olur tabi ki"MONAKO (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Galatasaraylı eski futbolcu Hamit Altıntop, Monako 'da düzenlenen kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın zorlu bir gruba düştüğü yorumlarına ilişkin, "Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım." dedi. Sarı - kırmızılı ekip, Monako 'da düzenlenen kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint - Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmesini AA ve TRT muhabirlerine değerlendiren Altıntop, Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup olmadığının altını çizdi.Galatasaray'ın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmesi temennisinde bulanan Altıntop, eski takımınının grupta istediği başarıya ulaşabileceğini dile getirdi.Altıntop, eski takımının zor bir gruba düştüğü yorumlarına ilişkin ise "Zor bir grup ama her grup zor. Öyle bakmamak lazım. Biz dışarıdan desteğimizi vereceğiz, maçlara gideceğiz inşallah. Umarım istediğimiziden daha iyi sonuçlar alırız." şeklinde konuştu. PSG ve Real Madrid'in grupta favori görünmesine rağmen grupta yapılacak 6 maç olduğunu ve her türlü sonucun alınabileceğine işaret eden Altıntop, "Geçen sezon Galatasaray ilk iki için favoriydi. Zar zor üçüncü oldu. O yüzden de bence bu tartışmalara hiç girmeyelim. Maçları oynayalım, keyfini çıkaralım." şeklinde konuştu. - Falcao transferine destekHamit Altıntop, Radamel Falcao transferiyle ilgili bir soru üzerine ise "Her zaman söylüyoruz, çok iyi bir kaleci ve forvet ile çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Falcao'nun kalitesi tecrübesi ve oynadığı takımları da göz önüne alırsak büyük bir artı olur tabi ki." değerlendirmesinde bulundu.UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi de olan Hamit Altıntop, İstanbul'un reklama ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Şöyle bir gerçek var. İstanbul'u kelimelerle ifade edemezsiniz. İstanbul'u görmeniz lazım, İstanbul'u yaşamanız lazım. " dedi. Final müsabakasının bir kez daha İstanbul'a verilmesinden dolayı UEFA'ya teşekkür eden Altıntop, bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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