Moderatör Hakkında

Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

-Genel ve detaylar- - Eski Milli Futbolcu Altıntop: " Bizden sonra o geçiş düzgün planla hazırlanmadığı için şu an bu durumdayız"- "Lucescu'yu eleştirmekle kolaya kaçmış oluruz" İSTANBUL- Eski Milli Futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takımı'ın İsveç Karşısında 1-0 yenilerek küme düşmesini yorumlayarak, " Bizden sonra o geçiş düzgün planla hazırlanmadığı için şu an bu durumdayız. Lucescu'yu eleştirmekle kolaya kaçmış oluruz" dedi.Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 'Spor Söyleşileri' programına katıldı.Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü spor spikeri Yasin Dallı yaptı. Eski Milli futbolcunun unutulmaz gollerinin izletildiği sunumla başlayan programda Altıntop, konuşmasına A Milli Futbol Takımının son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşmesini değerlendirdi. “Biraz tecrübesiz bir takım” Söyleşide Milli takımı eleştiren Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, “Bizden sonra o geçiş düzgün planla hazırlanmadığı için şu an bu durumdayız. Takımı kötü bulmuyorum. Son zamanların bireysel olarak en yetenekli takımına sahibiz. Futbol takım oyunu. Beraber hareket etmek gerekir. Biraz tecrübesiz bir takım, bu süreci onlara vermemiz gerekiyor. İki veya üç yıl sonra takım daha farklı bir seviyede olacak, daha iyi sonuçlar alacağız. Sadece hocaya bağlı değil. Türk futbolunda takımlar maddi ve manevi sıkıntı içinde . Bu da ister istemez milli takıma yansıyor. Lucescu'yu eleştirmekle kolaya kaçmış oluruz" . Gelecek kariyeri ile ilgili de konuşan Hocalık kursları yapıyorum, belki teknik direktör olurum. Veya başka alanlarda futbola hizmet ederim ama şu anda teknik direktörlük arka sıralarda” ifadelerini kullandı.