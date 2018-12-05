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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hamdi Zıvalıoğlu: 'Amacımız oyuncu yetiştirmek'

Hamdi Zıvalıoğlu: 'Amacımız oyuncu yetiştirmek'

1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu'nun açıklamaları

- Hamdi Zıvalıoğlu: "Amacımız oyuncu yetiştirmek" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, amaçlarının oyuncu yetiştirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Ümraniyespor deplasmanında sahadan 4-1 mağlup ayrılan 1461 Trabzon'da Teknik Direktör Hamdi Zıvalıoğlu maçın ardından basın toplantısında konuştu.
İlk yarının istedikleri düzeyde olduklarını söyleyen Zıvalıoğlu, "İlk yarı bizim istediğimiz düzeyde, pozisyon vermeden iyi mücadele ettik. Duran toptan gol yedik. İkinci yarıya çıkarken yediğimiz golün bize olumlu etki edeceğini düşündük. Gol atacağımızı da biliyorduk. Golü de bulduk ancak ondan sonraki skor bizi biraz etkileyecek gibi duruyor. Aslında skorla ilgilenmiyoruz. Bizim varlığımızın asıl amacı oyuncu yetiştirmek. Bizim isteğimiz bu çocuklar nerede olduklarını görsün ve daha üst seviyeye doğru çıksın" şeklinde konuştu.

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