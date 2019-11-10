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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Hamdi Yılmaz: “İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık”

Hamdi Yılmaz: “İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık”

Hamdi Yılmaz'ın açıklamaları

- - Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz:- “Bu ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor’u 2-0 mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, “İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, “Adanaspor maçında birinci dakikadan son dakikaya kadar iyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık. Ama 2-0 galip geldik. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmiş olduk. Bu oyunu daha üst seviyeye çekip zirvede kalıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli arada eksik gördüğümüz yerelde daha fazla çalışarak ligdeki varlığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. “Ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz” Keçiörengücü’nün lige yeni çıkmasına rağmen Süper Lig hedefi olup olmadığı sorusuna ise Yılmaz, “Lige yeni çıktık. Bu hedefimiz var desek gülebilirlerdi. Ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Biz maç maç düşündüğümüz için, bu seviyeyi devam ettirdiğimiz süre içerisinde, 3. bölgede gol yollarında daha etkili olursak o düşüncemiz neden olmasın” şeklinde cevapladı.
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