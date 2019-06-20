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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Haluk Yıldırım: 'Hedefimiz Olimpiyatlara üçüncü kez gitmek'

Haluk Yıldırım: 'Hedefimiz Olimpiyatlara üçüncü kez gitmek'

Haluk Yıldırım'ın açıklamaları

Toplantı Şampiyon Devşirme Basın Mensupları Çeyrek Final 

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- Haluk Yıldırım: "Hedefimiz Olimpiyatlara üçüncü kez gitmek"- Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım:- "Olimpiyatlara gitmek için şampiyonada ilk 6'ya girmemiz lazım" İSTANBUL

- Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Kadın Milli Takımı olarak ilk hedeflerinin grubu lider bitirmek olduğunu belirterek, “Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun için Avrupa Şampiyonası’nda ilk 6’ya girmemiz lazım” dedi.
Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuva öncesinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda medya gününde basın mensupları ile buluştu. Burada açıklamalarda bulunan TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, “Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi burada yalnız bırakmadı. 27 Haziran’da Avrupa Şampiyonası başlıyor. C Grubu’ndaki maçlarımızı Niş’te oynayacağız. 27 Haziran İtalya, 28 Haziran Slovenya ve 30 Haziran’daki Macaristan maçı ile grup maçlarımızı tamamlayacağız. İlk hedefimiz grubu lider bitirmek. Direk çeyrek final oynayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. 11 Mayıs’tan itibaren tam takım olarak idmanlara başlamıştık. Burada iki tane devşirmek oyuncumuz var. Bu kadro aynı şekilde Sırbistan’a geçecek. Ayın 26’sındaki teknik toplantıdan sonra kadromuz belli olacak. Çok şükür sakatlık yaşamadık. Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun için Avrupa Şampiyonası’nda ilk 6’ya girmemiz lazım. İnşallah güzel bir turnuva geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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