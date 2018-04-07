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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Halk Oyunları: Gençler Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

Halk Oyunları: Gençler Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

- Halk Oyunları: Gençler Türkiye Şampiyonası - Şampiyonaya katılan yarışmacılardan görüntüler - Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Serkan Öçalmaz'ın konuşması - Marmaris belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması - Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'in konuşması - Yarışmadan detaylarHalk Oyunları: Gençler Türkiye Şampiyonası - Muğla 'da yapılan ve 23 ilden 32 ekibin katıldığı şampiyona tamamlandıMUĞLA (AA) - Muğla 'da yapılan Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası, sona erdi.Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 23 ilden 32 takım ve 594 sporcu katıldı.
Şampiyonanın geleneksel düzenlemeli kategorisinde, birinciliği Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinciliği Artvin Ayhan Şahenk Mesleki ve Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımları elde etti.Geleneksel düzenlemesiz kategorisinde ise Diyarbakır Bağlar Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gaziantep İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarış Şampiyon Gori 

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