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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Haldun Üstünel’in acı günü Haberi

Haldun Üstünel’in acı günü Haberi

Cenazeden görüntüler

Cenaze İlahi Cenaze Namazı Irak 

-Cenazeye katılanlardan detay
-Mustafa Cengiz detay
-Adnan Polat detay

- İSTANBUL

- Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Gündüz Üstünel, son yolcuğuna uğurlandı. Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Haldun Üstünel’in babası Gündüz Üstünel, geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Merhum Gündüz Üstünel’in için Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Gündüz Üstünel’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Haldun Üstünel’i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yöneticilerden Ozan Böke, Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, iş adamı Saadettin Saran, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.
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