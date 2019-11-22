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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakan Kutlu: “1 puan kötü değil”

Hakan Kutlu: “1 puan kötü değil”

Hakan Kutlu konuşması

- ADANA

Rektör Yükselen Basın Mensupları Irak 


- Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1-1 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Gerçekten 2 takım için de çok önemli bir maçtı. Deplasmanda aldığımız 1 puan kötü değil” dedi.
Kutlu, ligin 12. haftasında deplasmanda 1-1 berabere sonuçlanan Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gerçekten 2 takım içinde çok önemli bir maçtı. Gerçekten bugün hem Adanaspor hem de bizim için çok önemliydi. Adanaspor son haftalarda kazanamıyor bizde yükselen grafik sergiliyoruz. Girdiğimiz çok gol pozisyonu vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra oyuncularımız bırakmadı ve pozisyona girdik. Penaltı ile gol atıp durumu berabere getirdik. Adanaspor’da bugün çok fazla kazanma ihtiyacı vardı ama bizim için 1 puan çok kötü değil ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelsek daha iyi olurdu” diye konuştu.

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