-Hakan Keleş açıklama



- Hakan Keleş: "Lige heyecan getirdik" SİVAS



- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Lige heyecan getirdiğimizi düşünüyoruz. Diğer takımların da iştahını kabarttığımızı düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı.

Isınma hareketleri ile devam eden antrenman koordinasyon hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakat olan Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Gabriel Torje ve Ziya Erdal katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Başakşehir takımını biliyorsunuz bu ligi forse eden bir takımdı. Lige heyecan getirdiğimizi düşünüyoruz. Diğer takımların da iştahını kabarttığımızı düşünüyorum. Sonuçta kolay değil bu maçları oynamak. Çok büyük emek harcamamız gerekiyor. Biz de emeğimizi harcadık. Gerekli şeyleri sağladık ve oyun disiplinine sadık kaldık. Motivasyonumuzu arttırdık. Birçok şeyi yerine getirdikten sonra çocuklar müthiş konsantre oldular. Kazanmak için her şey yapılınca sonuçta güzel bir 6 puan kazandık. Bizim için ekstra oldu. Şimdi önümüzde Göztepe ve Ankaragücü maçları var, o maçların kat kat değerini anlamak için bu maçlardan kayıpsız dönmek zorundayız. İçeride sıkıntımız vardı, inşallah onu bu haftaki çalışmalarımız ile gidereceğiz. Tabi ki seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Bizim yanımızda olurlarsa inşallah beraber hak ettiğimiz bir üç puanı alacağız" diye konuştu.

"Robinho'nun yerine oynayacak oyuncularımız var" Brezilyalı Robinho'nun Göztepe maçında kart cezalısı olduğunun hatırlatılması üzerine Keleş, "Takımda 23 tane oyuncumuz var. Robinho'nun cezalı olması tabi ki bizim için önemli bir eksik ve artı değer. Ama onun yerini dolduracak çok iyi oyuncularımız var. Alternatiflerimiz var. Mert Hakan haricinde tüm oyuncularımız hazır. Başakşehir ve Beşiktaş maçında 4 tane farklı oyuncu ile oynadık. Oyuncular aynı değildi. Onun için bütün oyuncularımız hazır şu an" şeklinde konuştu.



