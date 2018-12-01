

- Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Lider takımı yenmenin keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.

Sivasspor, deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Hakan Keleş, lider takımı yenmenin keyfini yaşadıklarını ifade ederek, “Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Rakibimiz, ligin en iyi organize olan takımlarından biri. Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik. Taktiksel değerlendirmeyi iyi yaptık. Oyuncular da buna bağlı kalınca, kazanmayı bildik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takımız. Sonuçta ligde herkes herkesi yeniyor. Kolay rakip diye bir şey yok" diye konuştu.

Hakan Keleş, son 3 maçta 7 puan aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Elimizden geldiğince çok çalışıyor, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Gereken yerleri düzeltince, bu sonuca yansıyor. 7 puanı almasaydık kötü duruma düşecektik. Şu an biraz rahatladık. İçerİde iki maçımız var. Onları da alırsak iyice rahatlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

