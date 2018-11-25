Hakan Keleş: 'İçerideki maçlarda sıkıntı çekiyoruz'



- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçı sonrası,"İçerideki maçlarımızda sıkıntı çekiyoruz. 2 puan yine kaybettik. Bunu dışarıdaki maçlarda telafi edeceğiz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sivasspor Teknik Direktör'ü Hakan Keleş oyun genelinde üstün olmalarına rağmen bir türlü galibiyet golünü bulamadıklarını söyledi.



İlk yarıda kontrollü oynadıklarını belirten Keleş, "Oyunun genelinde üstündük. İstatistiklere baktığımızda 20 tane şut, 20 tane korner atmışız. Topla oynama oranımız daha yüksek ama bir şekilde topu içeriye atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok vardı. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu. Rakibe de o ara pozisyonlar verdik. İçerideki maçlarımızda sıkıntı çekiyoruz. 2 puan yine kaybettik. Bunu dışarıdaki maçlarda telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

