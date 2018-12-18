Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hakan Keleş'e canlı yayında 'Kangal köpeği' sürprizi - SİVAS

Hakan Keleş'e canlı yayında 'Kangal köpeği' sürprizi - SİVAS

Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal köpeği" sürprizi - SİVAS - Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal köpeği" sürprizi - Kanal 58 televizyonundaki spor programından detaylar - Hakan Keleş'e Kangal köpeği hediye edilmesiHakan Keleş'e canlı yayında "Kangal köpeği" sürprizi - Sivas 'ta Kanal 58 televizyonundaki spor programına konuk olan Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş'e, canlı yayında yavru Kangal köpek hediye edildiSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş'e, programa konuk olduğu Kanal 58 televizyonunda canlı yayın sırasında yavru Kangal köpeği hediye edildi.Keleş, kentte yayın yapan Kanal 58 televizyonunda, Mustafa Ateş'in hazırlayıp sunduğu "Spor Aktif" programına konuk oldu. Keleş, göreve geliş süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken 5 haftalık başarı grafiğini de anlattı.Demir Grup Sivas spor'da teknik direktör Samet Aybaba döneminde antrenör olarak göreve başladığını aktaran Keleş, kırmızı - beyazlı ekibin yaptığı transferlerde kendisinin payının büyük olduğunu ifade etti.
Kendisine teknik direktörlük görevini layık gören Sivas spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kuruluna teşekkür eden Keleş, "Sezona iyi başlayamamıştık. Göreve geldikten sonra takım içerisindeki motivasyonu artırdık. Ekip ruhuyla hareket ederek, 5 maçta 13 puan topladık." dedi.
Sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Keleş, "İnşallah bu maçı da kazanarak ilk yarıyı arzu ettiğimiz bir yerde tamamlayacağız. Devre arasında yapacağımız takviyelerle ligi iyi bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
Robinho'nun Sivas spor için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:"Robinho'nun sözleşmesinin uzatılması konusunda yönetimimiz görüşmeler yapıyor. Yeni sezonda da elbette Robinho ile çalışmak isteriz. Robinho ve diğer yabancı oyuncular Sivas 'ta çok mutlu. Yabancı oyuncuların büyük bir kısmı huzurlu bir şehir olan Sivas 'ı tercih ediyor. Sivas 'taki çalışma ortamının çok güzel olmasından dolayı takımımızdaki yabancı oyuncular, gelecek futbolculara da referans oluyor. Sivas spor'un Sivas 'a katkı anlamında çok şeyler sunduğuna inanıyorum."Bu arada, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi işletmecisi Hüseyin Yıldız, "Boyraz ve Yaman" isimli Kangal köpeklerini ve "Keleş ile Asya" yavru Kangalları stüdyoya getirdi. Yıldız, "Keleş ve Asya" isimli yavru köpekleri, canlı yayın sırasında teknik direktör Hakan Keleş'e hediye etti.

Yavru Köpek Canlı Yayın Spor Programı Teknik Direktör Yavru Köpekler 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı