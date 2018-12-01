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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakan Keleş: “Çok mutluyuz”

Hakan Keleş: “Çok mutluyuz”

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in açıklamaları

- İSTANBUL

Şampiyon Allah Rektör Basın Mensupları 


- Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maç çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Hakan Keleş, ligi de en iyi yerde bitirmek istediklerini ifade etti.
Göreve gelmesinin ardından 3 maçta alınan 7 puanla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Öncelikle yönetimin güvenini mahcup etmediğim için mutluyum. Bu maç için de oyuncularımı tebrik ediyorum çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler ve Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik. Başakşehir çok iyi bir takım. Onları içeride yenmek çok zor. Taktik disipline uyduk ve geçiş oyununu iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık. Sonlara doğru baskı yedik ama bu normal” ifadelerini kullandı. “Yönetimimiz inşallah örnek olur” İlk yarı bitene kadar iç sahada 2 maçları olduğunu ve bunları kazanmaları durumunda hedefledikleri yere geleceklerini söyleyen Keleş, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 2 şampiyonluk adayı karşısında alınan galibiyetle ilgili de, “Mutluyuz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kolay değil. Çok emek gerektiriyor. Bunları başardığımız için mutluyuz. Önümüzde bir Galatasaray maçı var ve buna odaklanacağız” dedi.
Son olarak yönetimin kendisine verdiği şansın diğer kulüplere örnek olup olmayacağı konusunda konuşan Keleş, “Yönetimimiz böyle bir karar aldı, onlara teşekkür ediyorum. İnşallah örnek olurlar. Ben de onları mahcup etmemek için elimden geleni yapıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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