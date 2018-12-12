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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hakan Keleş: 'Benim için duygusal bir maç' Haberi

Hakan Keleş: 'Benim için duygusal bir maç' Haberi

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklama

Devre Arası Tarım Akalan Rektör Basın Mensupları 

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- Hakan Keleş: "Benim için duygusal bir maç" SİVAS

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Ankaragücü maçı ile ilgili, "Benim için duygusal bir maç ama profesyonelim ve Sivasspor camiasını temsil ediyorum. Onun başarısı için uğraşıyorum. Üç puan kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas, top kapma çalışmasının ardından kar altında yapılan antrenman çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu İlker Sayan antrenmana katıldı.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, 4 haftada alınan 10 puanla birlikte yakalanan çıkışı devam ettirmek istediklerini belirterek, "Önümüzde Ankaragücü maçı var. Bu maçı da yenip çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Daha sonra Galatasaray maçıyla devreye gireceğiz. 6 puan alırsak devreye kadar da hedeflerimize ulaşmış olacağız. 4 puan daha almamız durumunda yine hedefimize ulaşmış oluyoruz. İyi çalışıyoruz, rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteğiyle de üç puanı almayı çok istiyoruz" dedi.
Antrenman öncesi futbolcuların Galatasaray maçı sonrası devre arasında iki gün fazla izin istediklerini, galibiyet durumunda izni vereceğini ifade eden Keleş, "Genelde öyle yapıyoruz, ekstra izin veriyoruz. Bizim için bu uğur oldu. Galatasaray'ın son 14 maçına baktık iki galibiyetleri var. Form durumu, sakatlıklar, cezalılar bir sürü sıkıntılar yaşadılar. Biz de deplasmanda iyi oynuyoruz" diye konuştu.
Ankaragücü'nde uzun yıllar futbol oynadığını ve antrenörlük yaptığını aktaran Keleş, "Benim için duygusal bir maç ama profesyonelim. Sivasspor camiasını temsil ediyorum. Onun başarısı için uğraşıyorum. Üç puan kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sevdiğim bir camia ama kazanan biz olalım" şeklinde konuştu.

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