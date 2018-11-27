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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hakan Keleş: 'Başakşehir'i yenecek güçteyiz' Haberi

Hakan Keleş: 'Başakşehir'i yenecek güçteyiz' Haberi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Hakan Keleş açıklama

Rektör Basın Mensupları 

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- Hakan Keleş: "Başakşehir'i yenecek güçteyiz" SİVAS

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Başakşehir ligin zirvesinde iyi takım, oyun olarak da iyi oyun oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı.
Isınma hareketleri ile devam eden antrenman koordinasyon hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakat olan Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, Çaykur Rizespor maçında kaybettikleri 2 puanı Başakşehir karşısında telafi etmeye çalışacaklarını belirterek, "Rizespor maçında bize göre 2 puan kaybetmiş durumdayız. Oyun olarak üstündük, istatistiklerimiz de iyi, fakat bunu sonuca yansıtamadık yine. Bunun çalışmalarını yapıyoruz, gerekli hatalarımızdan dersler aldık. Önümüzde şimdi Başakşehir maçı var. Kaybettiğimiz puanı oradan telafi etmek için uğraşacağız. Başakşehir de ligin zirvesinde iyi takım, oyun olarak da iyi oyun oynuyorlar. Fakat biz de yenecek güçteyiz. Elimizden geleni yapıp puanla dönmeye çalışacağız. Bunun çalışmalarına da başladık şimdi" diye konuştu.
Son haftalarda tartışılan 'VAR' kararları ile ilgili bir soru üzerine Keleş, "VAR ile ilgili tabi ki aksaklıklar var. Ama en yakın zamanda iyi bir şekle gelirler diye tahmin ediyorum. Yani sonuçta yeni bir uygulama, düzelir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
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