-Antrenmandan detay



- Hakan Keleş: "Ankaragücü maçında 3 puan hedefliyoruz" SİVAS



- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Çıkışımız devam ediyor. 10 puan aldık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Onu da alıp 24 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İstasyon, top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman yarı sahada çift kale maçla sonra erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Zoro Cyriac ve İlker Sayan katılmadı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, galibiyetle biten Göztepe maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak için çok üzgün olduklarını belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Takımın 4 maçlık bir çıkışı olduğunu anlatan Keleş, "Çıkışımız devam ediyor. 10 puan aldık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Onu da alıp 24 puan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Moraller her şey çok iyi, oyun olarak da çok iyi şeyler yapıyoruz. Sonuçta hak ettiğimiz 10 puan aldık. Ankaragücü maçında aynı ciddiyetle taraftarımızın desteğiyle de 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.

Cyriac'ın ve İlker Sayan'ın sakatlıklarının bulunduğunu ifade eden Keleş, "Bizim için fark etmiyor. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 4 tane ayrı oyuncuyla oynadık. Bu maçta da iki tane farklı oynadık. Takım oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Bunda da baya etkili olduk. Giren, girmeyen, oynayan, oynamayan, cezalı, sakat fark etmiyor sistemimizi yansıttıktan sonra bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Robinho geçen maç cezalıydı. Bu maç aramıza katılacak. Onun etkisi çok fazla inşallah onunda katkısıyla 3 puan alırız" diye konuştu.

Alınan galibiyetler sonrası seyirci sayısının giderek arttığını belirten Keleş taraftarın da desteğiyle başarılı olacaklarını inandığını kaydetti.



