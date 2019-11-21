Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakan Günal: 'Gruptan çıkabilmek için savaşacağız'

Hakan Günal: 'Gruptan çıkabilmek için savaşacağız'

- Antrenmandan görüntüler

Dera Hentbol Kabil 

-- Hakan Günal'ın açıklamaları
-- Detaylar

- Hakan Günal: "Gruptan çıkabilmek için savaşacağız"- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı'nın Avrupa’daki rakipleri belli oldu KASTAMONU

- Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, zorlu rakiplerin kendilerini beklediğini belirterek, gruptan çıkabilmek için savaşacaklarını söyledi.

Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda (EHF Cup) mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın, gruplarındaki rakipleri belli oldu. Viyana’da çekilen kura neticesinde Kastamonu Belediyespor, A Grubu’nda Çekya temsilcisi DHK Banik Most, Almanya ekibi Thüringer HC ve Macaristan takımı DVSC Schaeffler ile mücadele edecek. Çekilen kurayı ve rakipleri değerlendiren Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, Kastamonu’da ön eleme maçında alınan 7 farklı galibiyetin iyi ama yeterli olmadığını gördüklerini belirterek, zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydetti.
Rakiplerini değerlendiren Günal, "Özellikle ilk yarıdaki hakem desteğiyle beraber saha avantajını iyi kullanan Vaci, bize karşı bir üstünlük sağladı. İkinci yarı itibariyle sertleşen savunmamız, direncimiz rakibe karşı kendi üstünlüğümüzü kabul ettirdi. Bunun sonucunda da 5 farklı mağlubiyet almamıza rağmen turu geçen taraf olduk. Sporcu arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Bu bir başlangıçtı, asıl iş şimdi başlıyor. Sezon başında Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde karşılaştığımız ve maalesef şanssız bir şekilde yenilip elendiğimiz bir ekip. Thüringer Alman Ligi’nde 4. sırada Debrecen Macar Ligi’nde 5. sırada. Her iki takım da bizim gruptan çıkmak için savaşacağımız rakipler olarak gözüküyor. Grup maçlarımız kolay olmayacak, zor olacak. İçeride maç kaybetmeyelim, dışarıda da minimum bir galibiyet alalım ve gruptan çıkalım, bunu hedefliyoruz. Amacımız bu. İki sene önce bunu başardık, gruplardan çıkan tek Türk takımıyız. Bu sezon da bunu başarabileceğimiz ümit ediyoruz. 4 Ocak ve 9 Şubat arasında oynanacak olan 6 tane maç var. İçeride oynayacağımız maçlarda salonumuzun boş kalmayacağını biliyorum, dışarıda olan maçlarda da tüm Kastamonu halkını ve tüm hentbol camiasının desteklerini hissettireceğini biliyorum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Milliler Şık Bitirdi!Milliler Şık Bitirdi!
Türkiye-İzlanda Maçından KarelerTürkiye-İzlanda Maçından Kareler
Beşiktaş Evinde Kazanmayı BildiBeşiktaş Evinde Kazanmayı Bildi
Galatasaray Rahat KazandıGalatasaray Rahat Kazandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı