Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hakan Çalışkan: 'Bireysel hatalardan golleri yedik'

Hakan Çalışkan: 'Bireysel hatalardan golleri yedik'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan'ın açıklamaları

- Hakan Çalışkan: "Bireysel hatalardan golleri yedik" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Medipol Başakşehir deplasmanında 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, "Bireysel hatlardan dolayı golleri yedik" dedik. Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir deplasmanında 4-1’lik mağlubiyet aldı. Hafta içi Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya temsilcisinde maç sonu basın toplantısında Teknik Sorumlu Hakan Çalışkan açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Çalışkan, "Maçın 20. dakikasına kadar iyi oynadık. Ancak daha sonra bireysel hatalardan dolayı zincirleme goller yedik. Başakşehir, daha istekli oynadı ve haklı bir galibiyet aldı. Başakşehir'i tebrik ediyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Fener 3 Puanla BitirdiFener 3 Puanla Bitirdi
Aslan Gole Doydu!Aslan Gole Doydu!
Beşiktaş Kötü Gidişe Dur DediBeşiktaş Kötü Gidişe Dur Dedi
Derbide Kazanan Fener OlduDerbide Kazanan Fener Oldu
Göztepe Cimbom'u DevirdiGöztepe Cimbom'u Devirdi
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı