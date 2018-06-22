Hacı Murat Yümlü, Elazığspor Kulübünün yeni başkanı oldu - ELAZIĞ
- Elazığ spor Kulübünün olağanüstü genel kurulu - Olağanüstü genel kurulundan detaylar - Elazığ spor Kulübünün başkanı Hacı Murat Yümlü'nün konuşması Elazığ spor'un yeni başkanı Hacı Murat Yümlü - Tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 83 delegenin oyunu alan Hacı Murat Yümlü, Elazığ spor Kulübü'nün yeni başkanı olduELAZIĞ (AA) - Elazığ spor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Hacı Murat Yümlü seçildi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan adayı olarak tek liste ile Hacı Murat Yümlü yer aldı.Faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada, katılımcı 88 delegeden 83'ünün oyunu alan Yümlü, kulübün yeni başkan oldu. Elazığ spor için bedenini taşın altına koyduğunu söyleyen Yümlü, kendisinin Elazığ sevdalısı olduğunu belirtti. Elazığ lıların takımı yalnız bırakmayacağını dile getiren Yümlü, "Öyle bir takım yapacağım ki özlenen Elazığ spor'u sizlere yaşatacağım. Verdiğim sözlerin sonuna kadar arkasında duracağım. Gerçekten özlenen bir Elazığ spor'u sizlere yaşatacağım. İnşallah Elazığ 'ı 6 aya kadar hak ettiği yere getirmeyi düşünüyoruz. Takımın kamp programını ve hocayı hazırladım. Allah nasip ederse size her gün transfer haberleri vereceğiz." diye konuştu. Elazığ spor Kulübünde 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Mehmet Parlakyıldız ve 25 kişilik yönetim kurulu, 29 Mayıs'ta istifa kararını açıklamıştı.