Habertürk Türkiye Spor Zirvesi - İSTANBUL

- Zirveden genel görüntüler - Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in konuşmasıHabertürk Türkiye Spor Zirvesi - Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic: - "Fenerbahçe öyle bir kulüp ki hangi ülke ya da şehirde oynarsanız sizi desteklemeye gelen taraftarlarınız oluyor"İSTANBUL (AA) - Habertürk gazetesinin düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi yapılan oturumlarla devam etti.Bomonti Hilton'da düzenlenen zirveye Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic de katıldı. Obradovic, yaptığı konuşmada sarı - lacivertli taraftarları överek, şöyle konuştu:"Fenerbahçe öyle bir kulüp ki hangi ülke ya da şehirde oynarsanız sizi desteklemeye gelen taraftarlarınız oluyor. Nereye gidersek gidelim Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen taraftar destekliyor bizi. Oyuncularıma bunu söylüyorum. Ne kadar çok insanı mutlu ediyoruz, diye. Burada milyonlarca insandan bahsediyoruz."Yakaladığı başarıların arkasında ekip çalışmasının olduğunu vurgulayan Obradovic, şunları kaydetti:"Basketbolda koçun arkasında her zaman bir takım vardır. İlk başantrenörlük senemde sadece tek asistan koçum vardı. Teknoloji o zaman çok farklıydı. Oyuncu detaylarını çıkarabilecek bir sistem yoktu. Şimdi 4 asistan, 2 de fitness koçum var. Takım çalışması en önemlisi. Bunun bilincindeyim ve her zaman bana inanan insanlarla çalışmak isterim. Tabii benim de onlara güvenmem gerekir. Bazen sizi asistan koçlar arkanızdan bıçaklamak isteyebilir. Çok normal, çünkü sizin pozisyonunuzda olmak istiyorlar. Bütün başarılarımız ekip çalışmasından kaynaklanıyor. Ne zaman yeni kulübe gelsem çalışmak istediğim ekibe son hedefini sorarım. Gittiğim kulüpler de hedefin ne olduğuna bakarım. Her zaman değişik fikirleri de dinlerim. Tartışmak önemlidir. Doğru yolu bulduğumuz zaman mutlaka bunu takip etmemiz gerekiyor. İşinizde başarılı olmak istiyorsanız, tek yol bu."