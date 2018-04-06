Habertürk Türkiye Spor Zirvesi - AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı - İSTANBUL
- AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı'nın konuşmasıHabertürk Türkiye Spor Zirvesi - AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı:"Erzurum, hem vatandaşıyla hem de altyapısıyla olimpiyata hazır" - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar:"Türkiye birçok uluslararası organizasyon yaptığı için yeterli bilgi ve birikime sahip"İSTANBUL (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na adaylık sürecine ilişkin bilgi verdi.Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi'ne, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran ve Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ile katılan Mustafa Ilıcalı, "2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Adaylığı" konu başlıklı oturumunda açıklamalarda bulundu.Erzurum'un, Üniversite Kış Oyunları'nda kış sporlarına dair büyük bir adım attığını belirten Ilıcalı, şöyle konuştu:"O dönemde büyük tesisler yapıldı ve bu da yeni otellerin yapılmasına sebep oldu. Bütün bunlardan cesaret alarak bölgenin kalkınmasına vesile olacağı düşüncesiyle detaylı bir rapor hazırladık. Raporu, Erzurum'a gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımıza sundum. Kendisi, Erzurum'un olimpiyata aday olacağı haberini verdi. Bundan dolayı bölge adına çok mutlu ve gururluyum. Diyalog sürecinde Erzurum'a gelen teknik ekibin oradan çok memnun döneceğine inanıyorum. Halkın muazzam bir ilgisi var. Erzurum, hem vatandaşı hem de altyapısıyla olimpiyata hazır."Erol Yarar ise olimpiyata aday olabilmenin dahi cesaret gerektirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kış sporlarında bazı branşların yapılabilmesi için gerekli imkanların üst seviyede olması gerekiyor. Fiziki imkanlar açısından Erzurum'da yeni bir yatırıma ihtiyaç olacak. 2026'da olimpik başarı yakalamamız gerekiyor. Türkiye birçok uluslararası organizasyon yaptığı için yeterli bilgi ve birikime sahip. O yüzden 2026'da süper bir organizasyon gerçekleştirip, madalya alamayan bir ülke olmamak lazım. Bu sebeple sportif başarı çok önemli."Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ise Türkiye'nin son dönemde curling sporunda 56 ülke arasında ilk 10'a girdiğini dile getirdi.TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran da 2026 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı düzenleme hakkını kazanabilmek için Türkiye'deki herkesin son ana kadar çalışması gerektiğini vurguladı.