Gustavo transferinde mutlu son! Video

Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Ayrıca Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud Luiz Gustavo transferini açıkladı. Haber Türk televizyonlarında ilk kez Beyaz Futbol programında duyuruldu.
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