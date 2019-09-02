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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gustavo transferinde mutlu son! Video

Gustavo transferinde mutlu son! Video

Ön libero bölgesine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Luiz Gustavo'nun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Ayrıca Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud Luiz Gustavo transferini açıkladı. Haber Türk televizyonlarında ilk kez Beyaz Futbol programında duyuruldu.

Marsilya Haber Türk Fenerbahçe Beyaz Futbol 

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