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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Güreşe futboldan daha fazla ilgi var' - ANTALYA İzle

'Güreşe futboldan daha fazla ilgi var' - ANTALYA İzle

"Güreşe futboldan daha fazla ilgi var" - ANTALYA - 666. Elmalı Yağlı Güreşlerinde detaylar - Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan'la röportajANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, güreşi zirveye taşıyacaklarını belirterek, "Güreşe futboldan daha fazla ilgi var. Hakikaten son yıllarda yağlı güreşimiz zirveye doğru ilerliyor." dedi.
Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşin bin yıllık ata sporu olduğunu, Antalya 'nın Elmalı ilçesinin yağlı güreşte önemli yeri olduğunu söyledi.

Elmalı'nın tarihi bir er meydanı olduğunu vurgulayan Ayhan, "Kırkpınar'dan 9 yıl daha eskidir. Dünyada kıbleye karşı dönülüp salavatla salınan bir güreş var, o da Türk'e ait. Yerli ve milli bir sporumuz." diye konuştu.
Güreş seyircisinin çok farklı olduğuna değinen Ayhan, sabah 08.00'de gelen seyircinin, sıcak, yağmur demeden beklediğini, akşam üzeri gittiğini dile getirdi."Ankara, Trabzon ve İstanbul'u çıktıktan sonra Türkiye'de güreş seyircisi futboldan daha fazla." diyen Ayhan, şunları kaydetti:"Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda video hakem uygulaması (VAR) sistemi uygulandı. Biz VAR sistemine 15 yıl önce başlamıştık. Güreş olarak futboldan 15 yıl ilerideyiz. Bu konuda iddialıyız. Güreşe ilgi her geçen gün artıyor. Güreşe futboldan daha fazla ilgi var. Hakikaten son yıllarda yağlı güreşimiz zirveye doğru ilerliyor. İnşallah daha çok zirveye çıkacağız. Yağlı güreşimizi, önce uluslararası boyuta taşıyıp, sonra da olimpik olması için mücadele edeceğiz. Atalarımızın bize bin yıllık emaneti olan yağlı güreşi, özünden hiçbir şey kopartmamak kaydıyla günümüz şartlarına uydurmak mecburiyetindeyiz. Çünkü herkes işini gücünü bırakıp, televizyonlardan, güreş sahaların bu sporu izliyor." - "Bin yıllık emaneti daha ileriye götürmek için çalışıyoruz"Turizmin başkenti Antalya 'nın güreşin de merkezi olduğuna işaret eden Ayhan, " Antalya 'da turizm ilk, güreş ikinci sırada geliyor. Türkiye'de en çok başpehlivan Antalya 'dan çıkıyor. Yağlı güreşin kalbi burası. Seyircisi de çok güçlü." ifadelerini kullandı.Güreşin planlamasını proje içinde medyanın da desteğiyle yapacaklarını anlatan Ayhan," Bin yıllık emaneti daha ileriye götürmek için çalışıyoruz." yorumunu yaptı.Seyircinin er meydanlarında yağın kokusunu alarak seyrettiğini belirten Ayhan, güreşi uluslararası boyuta taşımak için Almanya, Fransa ve Balkan ülkelerinde güreş yaptırdıklarını kaydetti.
Ayhan, farklı ülkelerle ortaklaşa kamp kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

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