Güreşçiler Kumluca’da kampa girdi İzle

-Pehlivanlara tatlı ikramı

-Hüsamettin Çetinkaya ile röp

-Başpehlivan İsmail Balaban ile röp.

-Başpehlivan Orhan Okulu ile röp.

-Kumluca Güreşleri Ağası Metin Özkan ile röp.

-Pehlivanların antrenman görüntüleri



- ANTALYA



- Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşleri öncesi pehlivanlar kampa girdi. Bu yıl Kumluca’da 27-28 ve 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesi pehlivanlar Kumluca’da kampa girdi. Kumluca Şehir Stadı'nda antrenman yapan pehlivanları ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Erol Koca ve 2018 Yılı Kumluca Güreşleri Ağası Metin Özkan pehlivanlara tatlı ikram etti. Güreşçilere başarılar dileyen Çetinkaya, "19 yıl önce küçükten başlayan Kumluca Güreşleri artık Türkiye’de dört güreşten biri oldu. Güreşlerimizin geçen yıllardan farkı, dereceye giren pehlivanların boy atlayabileceği bir güreş haline dönüştü. Türkiye’nin 4 tescilli güreşinden birisi Kumluca Güreşleri oldu. Bunun bu hale gelmesinde, Kumluca’da güreş yapan kardeşlerimizin hakkıyla güreş yapması, cazibe haline getirmesidir. Kumluca pehlivan diyarıdır. Toroslar Yağlı Güreşlerin olmazsa olmazıdır. Bu bölge olmazsa yağlı güreş olmaz" dedi.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ise, "Kumluca Güreşleri'nden iki hafta önce burada antrenman yapma imkanı buldum. Güreşler bu yıl üç güne çıktı. Alt kategorilerde boy atlama getirildi.

Bu çok önemli bir şey. Türkiye’de ilk dörde giren bir organizasyon oldu. Başlangıç olarak sezonun en büyük güreşidir" dedi.

Orhan Okulu da "İnşallah sakatlanmaların az olduğu bir yıl olur. 2017 yılında Kırkpınar’da ikinci oldum. Hedefim bu yıl 2015 yılında olduğu gibi birinci olmak. Sezonun en büyük güreşlerinden biri olan Kumluca Güreşlerine tüm halkımızı bekliyorum. Kıyasıya bir mücadele olacak" diye konuştu.

2018 Yılı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Metin Özkan ise; "Güreşler ağasız olmaz. Kayseriliyim ama Kumluca’da yaşadığım ve kazandığım için Kumlucalı oldum. Pehlivanlarımıza ve Türk Güreşine hizmet eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.



