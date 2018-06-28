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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güreş Milli Takımı İstanbul’a geldi

Güreş Milli Takımı İstanbul’a geldi

Güreş Milli Takım heyetinin gelişinden detaylar

Altın Madalya Gümüş Madalya Milli Sporcu Milli Sporcular Bronz Madalya 

-Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın açıklamaları
-Detaylar

- - Musa Aydın: "Bunların hepsi olimpiyatlara hazırlık" İSTANBUL

- İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden . Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bunların hepsi birer hazırlık" dedi.
İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları’nda Güreş Milli Takımı, 13 madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. Oyunlara 14 sporcu ile katılan ay-yıldızlı ekip, 13 madalya ile yurda döndü. Grekoromen stilde 2 altın, 2 bronz madalya alan kırmızı-beyazlılar, serbest stilde ise 2 altın, 1 gümüş 1 de bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise 4 altın 1 gümüş madalyayı almaya hak kazanan milli sporcular, toplamda 13 madalya ile Türkiye’ye döndü. İstanbul Atatürk Havalimanı’na inen milli sporcuları aileleri karşıladı. Kafilede bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise havalimanında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Aydın, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu ifade ederek, "14 sıklette katıldık. 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz,14 sıkletin 13’ünde madalya kazandık. En çok altın madalya kazanan ekibiz. Bundan dolayı çok memnunuz. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Çok büyük gayretle çok büyük bir başarı elde ettiler. Antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bu başarımızı 80 milyonluk Türk milletine armağan ediyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bunların hepsi birer hazırlık. Bize maddi manevi destekte bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5’ini güreşte kazandık. 2020’de de ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekerek, İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Bu yolda gayret ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.

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