Güreş Federasyonu’ndan Kırkpınar’da ‘hileli kispet’ önlemi Haberi

-Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açıklaması

-Toplantıdan genel ve detaylar



- - TGF Yağlı Güreş Kurulu Asbaşkanı Mehmet Ayan:- “Kispet kontrollerini bu yıl tüm boylara uygulayacağız”- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan:- “Er Meydanı’nda 1.5 milyon TL’lik taşkın zararı var”- “Başpehlivana keşke 750 bin TL ödül verebilsek” EDİRNE



- Bu yıl 657’incisi gerçekleştirilmesi planlanan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Türkiye Güreş Federasyonu’ndan, dualı çayır Er Meydanı’nda ‘hileli kipset’ ile ilgili denetimlerin arttırılacağı açıklandı. Edirne Belediye Başkanlığı toplantı salonunda bu yıl 657’incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Kurulu Asbaşkanı Mehmet Ayan, basın toplantısı düzenledi.

Ayan: “Kispet kontrolü bu yıl bütün boylara uygulanacak” TGF Yağlı Güreş Asbaşkanı Mehmet Ayan, bu yıl 656’ıncısı gerçekleştirilecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde, federasyon olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



Ayan, “Kispet ile ilgili biliyorsunuz biz federasyon olarak başpehlivanların kispetlerinin eskiye dönük nasıl yapıldıysa güreşlerde o şekilde yapılması için talimat hazırlamıştık. Bunu geçen yıl başpehlivanlara uygulamıştık. Ama bu sene bütün boylara uygulayacağız” dedi.

Başkan Gürkan: “Er Meydanı’nda 1.5 milyon TL’lik taşkın zararı var” Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Tunca Nehri’nin taşması sonucu Kırkpınar Er Meydanı ve çevresinde 1.5 milyon TL’lik bir maddi hasarın oluştuğunu belirterek, “Geçen yıl Şubat ayında Başbakanlık Tanıtım Fonu’na Kırkpınar için talepte bulunduk. Kırkpınar bittikten sonra bize olumsuz cevap geldi, görüşülmediği ile ilgili. Elbette paraya her kurumun ihtiyacı var. Ama paradan önce kurumlarında bir onuru bir gururu var. Biz de dilenci değiliz, kendi cebimize koymak için istemiyoruz bu parayı. 657 yıldır Türk’ün ata sporunu yaşatmak için bu desteği istemiştik. Bu yıl istemedim, talepte bulunmadım, bulunmayacağım. Taşkın sonrası tespit ile ilgili de durumumuz şu; orada yaşanan taşkın sadece çayırı etkilemiyor. En büyük zararı çayıra veriyor ama Kırkpınar’a yetiştireceğiz elbette. Orada ki boya badanadan tutunda, elektrik sistemlerine vs. birçok yere yaklaşık bir buçuk milyon TL’lik bir zarar taşkın nedeniyle var. Edirne Belediyesi olarak onunda altından kalkacağız” şeklinde konuştu.

“Başpehlivana keşke 750 bin TL ödül verebilsek” Gürkan, bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ndeki ödül ve yolluk ödemeleri ile ilgili de konuşarak, “Geçtiğimiz yıl Kırkpınar’ı düzenleyen kurum olarak Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar Başpehlivanı’na 50 bin TL ödül verdik, verebildik. Ama diğer taraftan Kırkpınar’a katılan yaklaşık 2 bin 200 pehlivana 1 milyon TL’ye yakın yolluk verdik. 500 bin TL’den fazla konaklama bedeli ödedik. Örnek olarak söylüyorum 2 bin 200 pehlivan yerine 500 pehlivan katılsa ve 300 bin TL yolluk verilse bu kalan 700 bin TL’yi o 50 bin TL ödülün üstüne koyup başpehlivana keşke Edirne Belediyesi olarak çıkıp 750 bin TL ödül verebilsek” diye konuştu.



