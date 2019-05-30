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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı İzle

Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı İzle

Forma koleksiyonu sahibi Hasan Doğan'ın açıklamaları

Hastalık Euro Forma Eski Futbolcu Irak 

-Genel görünüm
-Formalardan görüntü

- DUSSELDORF

- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Dinslaken kentinde yaşayan Hasan Doğan, 1996 yılından beri biriktirdiği ve otuzunu da Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı, toplamda 50 formadan oluşan Galatasaray forma koleksiyonu yaptı. Almanya’da yaşayan Hasan Doğan, 1996’dan bu yana biriktirdiği Galatasaray formaları ile koleksiyon yaptı. Evini adeta mini bir futbol müzesine çeviren Doğan'ın koleksiyonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe’den de üçer tane forma bulunuyor. Çoğunluğunu Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe’nin formalarından oluştuğu koleksiyonun sahibi Doğan, Galatasaray'a aşık olduğunu ifade etti.
Doğan, "Bu bir hastalıktır, Galatasaray aşkım asla bitmeyecek" şeklinde konuşarak, ölesiye kadar formaların orada kalacağını belirtti.
Formaların değeri binlerce euro değerinde Doğan, forma toplama hastalığının eniştesi Ergün Penbe’den kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: "Ergün Penbe, Galatasaray’da 10 sene futbol oynadı. 1996’da ilk formayı gönderdi, ve o günden bugüne gönderdiklerini biriktiriyorum. O dönem küçük bir çocuktum, formalar çok büyük geliyordu. İyi ki formaları hep saklamışım. Gönderdiği formaların hepsini maçlarda giymiş. Bazıları ter ve çamurlu geliyordu. Onları anneme yıkatıp, tekrar dolaba koyuyordum. Galatasaray’ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi’nin 2 bin yılında giydiği formayı ise çok kişi satın almak istiyor. Hiçbir formayı satmayacağım. Kızım fanatik Galatasaraylı, büyüyünce hepsini ona bırakacağım."
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