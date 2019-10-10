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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Güneş: '(Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz' - İSTANBUL

Güneş: '(Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz' - İSTANBUL

Güneş: "(Türkiye - Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz" - İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıİSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

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