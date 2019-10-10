Güneş: '(Türkiye-Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz' - İSTANBUL
Güneş: "(Türkiye - Arnavutluk) Bu maçı final maçı olarak görüyoruz" - İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıİSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım