Güneş: “Ben görevimin başındayım” -2



- Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Kasımpaşa’ya 4-1’lik sonuçla mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu.

Güneş, istifa edip etmeyeceği sorusuna, “Ben görevimin başındayım. Bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz” yanıtını verdi. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1’lik sonuçla mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Takımının performansından memnun olmadığının belirten Güneş, “Bugünkü oyun da skor da bizim için çok olumsuz bir durumdu. İlk devredeki maçlara baktığımız zaman, topladığımız puanlar bizim için eksik puanlar. Kayıp hanesi bu kadar olmaması gerek. Bugün rakibimiz yaptığı atakları iyi sonuçlandırdı. Biz ise sonuçlandırmadık ve çok basit goller yedik. İkinci yarı daha dikkatliydik. Golü bulduk hatta ikiyi de bulabilirdik. Ama oyun ve skor bizi tatmin etmedi” dedi.

“Bize yakışmayan puanlar aldık” İlk devre sonunda topladıkları puanın kendilerine yakışmadığını belirten Güneş, “İkinci yarının ne olacağını ilk devreden alınan sonuçlara göre bakmak lazım. Aldığımız puan bize yakışmayan bir durum. Bunun sebeplerini konuşacağız. Anormal hatalar yaptık bugün top bizdeyken rakibe verip basit gol yiyoruz. Sahada daha iyi oynamamız gerekiyordu. Oyun olarak üst seviyeye çıkan oyuncumuz sahada yoktu. Bu kadar rahat gelen bir rakibe karşı yakaladığınız pozisyonları değerlendir lazım. Bugün eksiklere rağmen sahaya çıkan oyun yüzde 100’nü vermesi gerekirdi. Bu durum yoktu. Rakiplerin şampiyonluk iddiası varsa Beşiktaş’ın da şampiyonluk iddiası vardır. Ama teslim olmayan takım olmalıyız. Burada ilk yarının değerlendirmesini yapmıyoruz. Maçı konuşuyoruz. Bunu paramı almadım, az aldım, az çalıştım gibi bahanelere sığınılmamalı. Kulübün sorunları ilgili kişiler konuşur. Bu durum takımı etkilemez mi etkiler. Şu an oyuncuların para konusunun konuşmama doğru olmaz. Şu gerçek oyuncularımın performansı azdı, verimsizlerdi. Burada benim de sorumluluğum var. Sorumlu olan benim. Takımı yöneten benim. Elimdeki kadroya göre oynatıyoruz takımı” ifadelerini kullandı. “Ben görevimin başındayım” Güneş, bir basın mensubunun 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna, “Ligin ne olacağını bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Daha sonra lig değerlendirilir konuşulur. Ben görevimin başındayım bu konuları siz daha iyi biliyorsunuz” cevabını verirken, adı Beşiktaş ile anılan Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan için şu yorumu yaptı: “Şener ve Ozan Fenerbahçe’nin oyuncusu. Şu an konuşmak doğru olmaz. Bunlar zamansız konuşulmaz. Daha tarih gelmemiş böyle konuşmak şık olmaz. Bizim bazı mevkilerde eksiklerimiz var. Belli mevkilere oyuncu alacağız ama eldeki oyuncuların da gitmesi gerecek.” Güneş, adı Brezilya kulüpleri ile anılan Love için, “Verim olarak tabi iyi ve kötü oyuncular vardır. Sezon başında Love ile ilgili bir transfer gelişmesi vardı. Olmadı. Yine gündemde böyle bir konu var. Karar yönetimindir” açıklamasını yaptı.

