Güneş: '2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir' - İSTANBUL
Güneş: "2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir" - İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıİSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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