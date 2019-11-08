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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Günay Güvenç: “Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık” İzle

Günay Güvenç: “Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık” İzle

Gaziantep FK antrenman görüntüleri

Hafta Sonu Lyon Allah 

-Günay Güvenç'in açıklamaları
-Detaylar

( GAZİANTEP ) - (Özel haber)- Gaziantep FK, Galatasaray maçı için son hazırlıklarını yapıyor GAZİANTEP

- Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında yarın evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanı Günay Güvenç, “Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık” dedi.
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü’nde zorlu maç için son hazırlıklar yapılıyor. Yarın saat 20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak maç için son çalışmalarını kendi tesislerinde yapan Gaziantep ekibinde takım kaptanı Günay Güvenç açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi’nden yorgun dönecek olmasına rağmen büyük bir takım olduğunu söyleyen Günay Güvenç, “Biz her şeyimizle bu maçı kazanmaya odaklandık” diye konuştu.
“Galatasaray yorgun olsa da güçlü bir takım” Galatasaray'ın yorgun olmasına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve buna göre çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Öncelikle Gaziantep şehri olarak yarın bizi çok güzel bir maç bekliyor. Galatasaray buraya biraz yorgun gelecek ama kadro derinlikleri bu yorgunluğu kaldırabilecek kapasitede. Bunun bizi yanıltmaması lazım. Çünkü Galatasaray güçlü bir kadroya sahip” ifadelerini kullandı. “Gaziantep şehri olarak kazanmak istiyoruz” Zor bir maç oynayacaklarını ve tamamen kazanmaya odaklandıklarını söyleyen Güvenç, “Galatasaray güçlü bir takım ama biz de hafta sonu kazanmak istiyoruz. Bizim için, taraftarlarımız için, Gaziantep şehri için çok önemli bir maç bu. Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yapıp inşallah galip gelmek istiyoruz. Bu doğrultuda odaklandık ve çalışmalarımızı da ona göre yapıyoruz” şeklinde konuştu
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