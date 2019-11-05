Gümüşdağ: 'Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır' - İSTANBUL
Gümüşdağ: "Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır" - İSTANBUL - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfında yapılan olağanüstü genel kurul sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
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