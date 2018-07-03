Gümüş madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü - İSTANBUL Video
- Milli takım oyuncularından detaylar - A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları - Türkiye Voleybol federasyonu başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamalarıGümüş madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndüFIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında ABD'ye 3 - 2 yenilerek gümüş madalyada alan, A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.İSTANBUL (AA) - FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun final maçında ABD'ye 3 - 2 yenilerek gümüş madalyada alan, A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.Çin'in Nanjing kentinde, yenilenmiş formatı ve adıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye ilk gümüş madalyasını elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce 2012'de bronz madalya kazanmıştı.