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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Göztepeli Castro: 'Yeni stadın atmosferi mükemmel'

Göztepeli Castro: 'Yeni stadın atmosferi mükemmel'

Genel ve detay görüntüler

Mel B Atmosfer Forma 

-Castro'nun açıklamaları

- Göztepeli Castro: "Yeni stadın atmosferi mükemmel" İZMİR

- Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na övgüler yağdıran Göztepe'nin orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Süper Lig'de pazartesi günü Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Gürsel Aksel Stadı'na övgüler yağdıran Castro, "Bornova Stadı'nda harika olan atmosferimiz yeni stadımızla birlikte mükemmel oldu. Statta olan herkes enerjiyi ve atmosferi hissetti. Beşiktaş karşılaşması da bitmesi gereken sonuçla bitti, hak ettiğimiz sonuçla bitti" diye konuştu.
Artık Denizlispor karşılaşmasına odaklanacaklarını ifade eden Castro, "Biz her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi Denizlispor'un karşısına çıkacağız. Bu maç da en Beşiktaş müsabakası kadar değerli. En iyi şekilde konsantre olacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Denizli deplasmanında galibiyetle döneceğimize inancımız tam" dedi.
Sezon başında yedek kaldığını ardından performansını yukarıya çektiğini belirten Castro, "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yedek kaldım. Ancak yedek kalmam benim durumumla ilgili değildi. Ancak ben en iyi şekilde çalıştım, sürekli devam ettim. Şu anda ise performansımla ve attığım gollerle en iyi şekilde Göztepe'ye katkı veriyorum. Takımıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyorum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de Reis ve Tripic sakatlıklarından dolayı çalışmada yer almadı.
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