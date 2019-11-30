Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: “1 puan almak önemliydi”



- Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Fenerbahçe beraberliğinin ardından, "1 puan almak önemliydi" dedi.

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, ”Çok heyecanlı bir maçtı. İlk devrede golü bulduk ve öne geçtik. İlk devrede iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Fenerbahçe’nin topa hakimiyeti ve üstünlüğü vardı. İkinci devrede pozitif futbol sergiledik, pozisyonlar yakaladık. 99 dakika boyunca oyuncularımız özveriyle çalıştılar. İkinci devrede oynadığımız pozitif futbol bizim felsefemizi sahaya yansıttı. Son haftalarda çıkışımız var bunu sürdürmek istiyorduk ve bunu da başardık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama Fenerbahçe karşısında 1 puan almak serimizi devam ettirmemiz açısından çok önemliydi. Güzel ve seyir zevki kaliteli bir maç oldu. Neticesinde kaybetmeyerek 1 puan aldık. Bu yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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