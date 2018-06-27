Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı - İZMİR

- Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenmandan görüntüler - Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş'ın açıklamalarıGöztepe, sezon hazırlıklarına başladı - Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş: - "Takımımıza, sistemimize hem maliyet hem de kalite olarak uygun oyuncuları tercih etmek durumundayız"İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Takımımıza, sistemimize hem maliyet hem de kalite olarak uygun oyuncuları tercih etmek durumundayız." dedi. Bektaş, sarı - kırmızılı ekibin 2018 - 2019 sezonu öncesinde Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek, sezonun ilk çalışmasına izinli bazı oyuncuların katılmadığını, transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. Yeni oyunculardan Alpaslan Öztürk'ün takımla çalıştığını belirten Bektaş, "Tam netleşmediği için açıklamadığımız ve beklemede olduğumuz birkaç oyuncu var. Onlar da umarım en yakın zamanda takıma dahil olur." diye konuştu. Bektaş, sağlık kontrollerinin ardından hazırlıklarına Erzurum'da devam edeceklerini, Erzurum'da 2 hazırlık karşılaşması oynayacaklarını, bu kamptan sonra da Hollanda'ya gideceklerini söyledi.
Takımla çalışmalara başlayan Oscar Scarione'nin Göztepe'nin futbolcusu olduğunu aktaran Bektaş, "Zaten mukaveleli oyuncumuz. Kulübün başka bir tasarrufu olur ki, bu sadece maddiyatla alakalı olabilir ya da bunun dışında bir disiplinsiz hareketle ilgili bir şey olabilir. Böyle bir şey olmadığı için, benim idmanıma gelen, mukavele altında olan futbolcu bizimle birliktedir." şeklinde konuştu. Bayram Bektaş, bir soru üzerine transferi gündemde olan futbolculardan Damien Da Silva'nın Türkiye'de oynamak istemediğini belirterek, "Bizim zaten bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Takımımıza, sistemimize hem maliyet hem de kalite olarak uygun oyuncuları tercih etmek durumundayız. Bunun için de hassas davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Prensip anlaşmasına vardıkları Lamine Gassama'nın istedikleri bir oyuncu olduğunu anlatan Bektaş, transferi resmi sözleşme imzalandığı zaman duyuracaklarını ifade etti. Teknik direktör Bektaş, Erzurum kampına kadar kaç oyuncu transfer edilebileceğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:"İsteriz ki katılsın kampa ve takımla birlikte antrenman yapsın. Ancak görüşme aşamasındasınız, 'yarın geleceğiz, görüşeceğiz' diyorlar. Bu iş olacak gibi görünürken 3 - 5 gün daha atabiliyor. Bir şey neticelenmeden isim de söyleyemiyoruz. Üç takım talipken, başka takımlar da talip olabiliyor. Menajerler bu işleri çok karıştırabiliyor bazen. Bu bize de zarar veriyor."Anlaşmak istedikleri bir futbolcunun başka bir takımla görüştüğünü ancak beğenmediğini dile getiren Bektaş, "Gel, İzmir 'i gör' diyoruz. Türkiye'de oynamak istemiyorum diyor. 'Burası İzmir , Göztepe Kulübü diyorsun, düşüncelerin değişecek' diyorsun ama yok diyor." yorumunu yaptı.Göztepe'de Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan kaleci Beto'nun yanı sıra izinli oyuncular Andre Castro, Andre Poko ve Nabil Ghilas antrenmanda yer almadı.