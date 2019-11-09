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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Göztepe-Karşıyaka voleybol maçı - Olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldı - İZMİR

Göztepe-Karşıyaka voleybol maçı - Olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltıldı - İZMİR

- Polis ve taraftar arasında yaşanan arbede - Taraftarlardan görüntüler - Oyuncuların bekleyişiGöztepe - Karşıyaka voleybol maçında olaylar nedeniyle tribünlerin boşaltılmasına karar verildi - Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ndeki maçın ilk setinde iki uyarıya rağmen sahaya yabancı madde atılması, çirkin tezahürat ve tribün olayları nedeniyle hakemler, maçın taraftarsız oynanmasını istediİZMİR (AA) - İzmir 'de Karşıyaka ve Göztepe'nin voleybolda 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği ilk maçta tribünde çıkan olaylar nedeniyle hakem, maçın taraftarsız olarak oynanmasına karar verdi.Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Göztepe ile Karşıyaka, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.Polisin salon girişinde geniş güvenlik önlemleri aldığı maçın başında çirkin tezahürat ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 2 kez anonsla uyarı yapıldı.İlk setin sonunda Karşıyaka'nın 25 - 24'ü yakalaması sonrası tribünde olaylar yaşandı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 taraftar gözaltına alındı.Olaylar nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın taraftarsız olarak devam etmesine karar verdi.Göztepe taraftarlarını salondan çıkaran polis ekiplerinin taraftarların salon çevresinden uzaklaştırılmasının ardından Karşıyaka taraftarlarını da salondan çıkaracağı belirtildi.Yaklaşık 2 saattir duran maçın tribünlerin boşaltılması sonrası devam edeceği kaydedildi.

Voleybol Maçı Tezahür Arbede Tezahürat Polis Ekipleri 

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