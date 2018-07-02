Göztepe, Erzurum’da kampa girdi

-Futbolculardan ve teknik ekipten detaylar

-Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş’tan röportaj

-Antrenmandan genel detaylar



- ERZURUM



- Göztepe yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da 1. etap kamp çalışmalarına başladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları için Erzurum’da kampa girdi. Bu sabah Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan ilk antrenman toplu halde koşuyla başladı.

Sarı-Kırmızılı futbolcular daha sonra dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yaptı. Günün ilk idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Geçtiğimiz günlerde milli takım kamplarına katılan ve izinli olan futbolcular Gassama ve Beto 2. etap kamp çalışmalarında Hollanda’da takıma katılacak. Sarı-kırmızılı ekip, saat 17.00’de yaptığı 2. idmanla kamptaki ilk gününü tamamladı. Erzurum’daki kampın verimli geçeceğini umduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Hayırlısıyla başladık bugünden itibaren 13 gün boyunca buradayız. Çalışmalarımız haricinde iki tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Tabii Dünya Kupasına katılan iki tane futbolcumuz var, Gassama ve kalecimiz Beto. Onlara doğal olarak iki haftalık izin verdik. Onlar Hollanda kampına dahil olacaklar. Onun haricinde Poko mazeretli olarak geç kaldı. Bu futbolcular haricinde tam takım başladık umarım verimli bir kamp olur hava güzel şartlar çok olumlu" dedi.

"Erzurum kamp için en uygun şehir" Erzurum’un kamp için çok uygun bir havaya ve tesislere sahip olduğunu vurgulayan Bektaş, “Erzurum’u tercih etmemizin önceliği hem rakım olarak hem de çalışma imkanı ve ortamı olarak tercih ettik. Ne yazık ki coğrafyamızda birçok bölge de bu imkanlar sağlanabilirken sadece Erzurum ve Bolu bu imkanları takımlara sunabiliyor. Burayı tercih etmemizde hem daha fazla saha var hem de havasıyla bizi burada en iyi şekilde hazırlayacağına inandığımız için buraya geldik sadece biz değil birçok takım burada süper ligden inşallah verimli bir kamp burada geçiririz" şeklinde konuştu.



