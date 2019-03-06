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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İZMİR

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları - İZMİR

- Göztepe antrenmanından görüntüler - Teknik direktör Tamer Tuna'dan detaylarGöztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıklarıİZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı - kırmızılı futbolcular, son bölümde dar alanda taktik ağırlıklı maç oynadı.Sarı - kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, idmanda yer almadı.

Rektör 

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