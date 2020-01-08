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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Göztepe’de Antalya kampı başladı

Göztepe’de Antalya kampı başladı

Göztepe'nin antrenmanından detaylar

- ANTALYA

Devre Arası Rektör 


- Süper Lig’de devre arası kampı için bugün Antalya Belek’e gelen Göztepe, ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktiksel çalışmalara ağırlık verildi.
Antrenman, çift kale maç ile sonra erdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antremnalla sürdürecek.
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