Göztepe - Antalyaspor maçının ardından

--Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması



- - Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: “Kazanma adına her şeyi yaptık”- Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: “Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim" İZMİR



- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor ilk karşılaşmayı 4-3 kazandığı için adını bir üst tura yazdırdı. Mücadele sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek, "İlk devre istediğimiz şekilde oynayamadık. İlk golü yedikten hemen sonra 1-1'i yakalamak bizim açımızdan iyiydi ama ondan sonra istemediğimiz şekilde pozisyonlar verdik. Bu da tabi biraz ilk devrede oyun etkimizi azalttı. İkinci devrede bütün oyuncularımız sahada özverisini gösterdi. Burada tur atlamak istiyorduk, herkes bunu gördü. Şansımız bugün bizden yana değildi, 3 tane topumuz direkten döndü. Kazanma adına her şeyi yaptık. Genel anlamda oyuncuların performansından, istediğinden memnunuz. Bazen de futbolda olmuyor, tabii ki üzgünüz. Artık önümüze bakacağız, sonuçta pazar günü çok önemli bir maçımız var, o maça hazırlanacağız. Umarım hafta sonu 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ise "İki ayaklı maçlarda en önemli şey ilk maçın nasıl geçtiğidir. Çünkü ona göre ikinci maç planlanır. Göztepe gibi tanıdığımız bir takımla oynamak ve biraz daha geçmiş hataları yapmamayı sağladı bize. Oyun geçişlerini hızlı yaptık, çünkü iki takımında defansif zaafları olduğunu biliyorum. Her kazandığımız topu dikine hücum olarak kullanmaya çalıştık. Maçı kazanmak ve turu geçmek için çıkmıştık. Tur mu, lig mi diye bir soru olsa 'lig' derdim. Ligden sonraki maçta bu turu geçerek ayrılmak güzel. Göztepe bugün çok istekliydi. Çünkü bu isteği ve arzusu her zaman olan bir takım. Oyunun her anında skoru değiştirebilecek bir takım. Az gol yiyen bir takıma karşı 2 gol atmak önemliydi. Bizim en kötü alışkanlıklarımızdan birisi de gol yeme alışkanlığımız. Maalesef ligin de en fazla gol yiyen takımıyız ve defansif zaaflarımız da fazla. Bugün de ligde arka dörtlüde oynayan 4 oyuncumuz sahada değildi. Tamamı yenilenmiş bir kadro vardı. Maçın geneline baktığımızda; oyun geçişleri, pas oyunu, atak sonlandırma da iyi işler yaptık. İkinci bölgedeki özellikle ikinci toplardaki üstünlüğümüz bize oyunun içinde de avantaj sağladı. Turu geçmeyi başardığımız için sevinçliyim. Göztepe'ye yeni stadı için hayırlı olsun diyorum, umarım ligi de iyi yerlerde bitirirler. Göztepe taraftarına da göstermiş oldukları sevgi ve alkıştan dolayı teşekkür ediyorum. Turu geçmek bize moral olarak avantaj sağladı. İlk hedefimiz ligde devam etmek, ikinci hedefimiz ise kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi.





loading...