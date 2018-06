Göztepe 93 yaşında

-- Aktüel görüntüler



- Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 93. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlerken, kutlamalara yine taraftarların meşale şovu damgasını vurdu. İzmir’in adeta alev alev yandığı o anlar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan da görüntülendi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 93. kuruluş yıl dönümünü yine kendine özgü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır her 14 Haziran’da, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca dizilerek aynı anda on binlerce meşale yakmasıyla kutlanan Göztepe’nin yeni yaşı, bu yıl bir İzmir karnavalına dönüştü. Göztepe’nin kuruluş yıl dönümü olan 1925’e ithafen saat 19.25’ten itibaren sarı-kırmızılı taraftarlara ev sahipliği yapmaya başlayan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, saatler 20.00’yi gösterdiğinde trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Mithat Paşa Caddesine yönlendirildi. “1925’te güneş doğdu İzmir’e” Sahil boyunca canlı DJ performansları ve ışık şovlarının yer aldığı etkinlikte, Güzelyalı sahiline hakim noktada bulunan Susuzdede Parkında oluşturulan özel sahnede, taraftarların “1925’te güneş doğdu İzmir’e” bestelerine ithafen Göztepe logosu adeta bir güneş gibi doğdu. Susuz Dede Parkı'ndaki logo gece boyu Güzelyalı sahiline ışık saçtı. Sahilde çocuklar için yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Alev alev yandı Güzelyalı, Göztepe marşları ile inlerken, saatler 22.00’yi gösterdiğinde ise klasikleşen meşale şovu başladı.

Denizden fırlatılan işaret fişeği ile sahil kenarına dizilen on binlerce taraftar, aynı anda meşalelerini yaktı. Havai fişek gösterisi, ses ve ışık şovların da etkisiyle İzmir adeta alev alev yandı, meşalelerin dumanından göz gözü görmedi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yöneticiler ve futbolcular ise bir özel teknede meşale şova katıldı.

İzmir’in adeta alev alev yandığı o muhteşem anlar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan da görüntülendi. Sosyal medyada da kutlama Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal paylaşım sitelerinde oluşturdukları “#Göztepe93yaşında” etiketiyle Göztepe’nin 93. yılını kutladı. Kutlamalarda çektikleri fotoğrafları yazdıkları etiketlerle paylaşan taraftarlar, coşkularını sosyal medyaya da taşıdı.