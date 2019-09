-detaylar



- - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:- “Kadına şiddet toplumun gündeminde. Bundan herkes rahatsız”- “Bütün boks spor salonları kadınlarımıza ve kızlarımıza ücretsiz şekilde açık” ANKARA



- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, “Kadınlar dünya boksunda ilk on içerisindeyiz” dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’ndaki büyük kadınların sonuçlarını değerlendirip, Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyetleri hakkında bazı bilgiler verdi. Gözgeç ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na ilişkin bilgilerde paylaştı. Şampiyonaya 8 boksörle katıldıklarını belirten Başkan Gözgeç, "Avrupa Şampiyonası, dünya boksunda önemli yer tutan bir organizasyon. Bizim için 2020 Olimpiyatları öncesi Avrupa kıta elemeleri ve Dünya Şampiyonası kota müsabakalarında bizim için bir ölçüydü. Geçen aylarda yapılan Belarus’taki Avrupa Oyunları’nda da sporcuların performansını denemiştik. Favori iki sporcumuz güzel vardı ve güzel maçlar yaptılar. Bizim için madalyadan daha önemli olan, sporcuların durumu, ilerleyişi, performansıydı. Buse Naz Çakıroğlu şampiyon olmasının yanında en teknik ve dövüşken boksör seçildi" dedi.

Balkan Şampiyonasını yeniden başlatacaklarını söyleyen Gözgeç, “13 ülkenin katılacağı Balkan Şampiyonası’nın ilkini Türkiye’de Kasım ayında yapacağız” dedi.

Türk boksunun iyi yolda gittiğini belirten Gözgeç, “Kadınlarda dünya boksunda ilk on içerisindeyiz. Uzun zaman sonra gelen iki altın iki bronz madalya bizim için önemli. Boks çok ağır bir spor. Buse Naz Çakıroğlu tam 5 maç yaptı. Altın madalya aldı ama bu sporcunun gösterdiği performans ve disiplin fevkalede iyiydi. Avrupa Şampiyonası’ndan federasyon olarak yüzümüzün akıyla çıktık" şeklinde konuştu.

"2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadınlarda 5, erkeklerde de 8 kota var" 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili olarak Gözgeç, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi takvimine göre Avrupa kıtası elemeleri 11-24 Mart 2020’de Londra’da, burada kota alamayan sporcuların ise Fransa’nın başkenti Paris’te 11-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek dünya elemelerinde mücadele edecek” diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadınlarda 5, erkeklerde de 8 kotanın bulunduğunu söyleyen Başkan Gözgeç, "Biz rakiplerimizi artık çok iyi tanıyoruz. Kadınlarda 5, erkeklerde 8 kota var. Ancak olimpiyat ruhunda katılım vardır” dedi.

“Bütün boks spor salonları kadınlarımıza ve kızlarımıza ücretsiz şekilde açık” Ülkede son dönemde kadına yönelik şiddetin öne çıktığını, herkesin bu konuda rahatsız olduğunu ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Kadına şiddet toplumun gündeminde. Bundan herkes rahatsız. Geçmiş yıllarda kadınlarımızı salonlarımıza çağırmıştık. Bir çağrı daha yapıyorum. Türkiye Boks federasyonu bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin her tarafında ki bütün boks spor salonları kadınlarımıza ve kızlarımıza ücretsiz şekilde açık" diye konuştu.

Toplantıya, başkan Eyüp Gözgeç’in yanı sıra başkan vekili Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.