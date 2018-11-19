Görme Engelliler Spor Federasyonu Mali Genel Kurulu - ANKARA Haberi
- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu - Kurula katılanlardan görüntüler - Video gösterimi - Konuşmacılardan görüntü - Oy sayımı - Tartışma olmasıGörme Engelliler Spor Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı - Federasyonun 2017 - 2018 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildiANKARA (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 5. Mali Genel Kurulu, Ankara 'da yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapılan mali genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Oldukça gergin bir ortamda geçen ve tartışmaların yaşandığı genel kurulda, federasyonun 2017 - 2018 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri de oy çokluğuyla kabul edildi.