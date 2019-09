Görme engelli sağlıkçılardan futbol şovu

-Turnuvaya katılanlar

- Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.

Turnuvaya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde çalışan personellerin oluşturduğu toplam 25 takım katılıyor. Turnuvanın açılış maçını yapan görme engelli sağlıkçıların performansı ilgi ile izlendi. Geleneksel halı saha futbol turnuvasının açılış kokteyline İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri, başhekim yardımcıları, hastane müdürleri, müdür yardımcıları ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Açılış kokteylinin ardından halı saha futbol turnuvasının ilk maçını görme engelli sağlık çalışanları yaptı. Açılış kokteyline katılanlar görme engelli sağlık çalışanlarının maçını izlerken keyifli dakikalar geçirdi. Görme engeli sağlık çalışanları, futbol maçında gösterdikleri performansla izleyicilerden büyük alkış topladı. “Her sağlıklı birey engelli adayıdır” Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla halı saha futbol turnuvasını görme engelli personellerin maçı ile başlattıklarını belirterek, "İstatistiklere göre toplumumuzun yüzde 12'sini engelli bireyler oluşturuyor. Ancak unutulmaması gereken bir nokta da, bugün sağlıklı olan her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğudur. Engelli bireylerin de diğer insanlar gibi normal bir hayat sürmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Bu konuya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla futbol turnuvamızı görme engellilerin maçı ile başlattık" dedi.

“Moral ve motivasyon kaynağı” Her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvasına sağlık çalışanlarının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Başkan Arayıcı, şöyle devam etti: "Sağlık çalışanlarını yoğun ve yorucu iş ortamından bir nebze de olsa uzaklaştırarak, stres atmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamız her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Sağlık Müdürlüğü ve sağlık tesislerimizden toplam 25 takımın yarışacağı turnuvamız aynı zamanda sağlık personelinin birlik, beraberlik kaynaşması açısından da son derece faydalı olmaktadır. Sağlık çalışanlarımız için güzel bir moral ve motivasyon kaynağı olan turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz."