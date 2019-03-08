Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Görme engelli milli satranççı son yolculuğuna uğurlandı - KONYA

Görme engelli milli satranççı son yolculuğuna uğurlandı - KONYA

- Cenaze töreninden detaylarKONYA (AA) - İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden görme engelli milli satranççı Emre Ev, memleketi Konya 'da toprağa verildi.
Yakınları tarafından morgdan alınan Emre'nin cenazesi, merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki Süleyman Çelebi Camisi'ne getirildi.
Burada Emre Ev'in yakınları taziyeleri kabul etti.Milli sporcu Emre'nin naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yazır Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze törenine Emre Ev'in arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 28 yaşındaki görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev, dün İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Görme Engelli Kalp Krizi Cenaze Namazı Cuma Namazı Satranç 

İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe, Zorlu Rize Maçını KazandıFenerbahçe, Zorlu Rize Maçını Kazandı
İM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflarİM Kayserispor - Beşiktaş maçından en güzel fotoğraflar
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel KarelerBeşiktaş - Fenerbahçe Maçında En Güzel Kareler
Galatasaray - Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray - Akhisarspor Maçından Kareler
Kasımpaşa - Galatasaray Maçından KarelerKasımpaşa - Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Atiker Konyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı