Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı - KAYSERİ

Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı - KAYSERİ

- Görme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı - Görme Engelliler Milli Takımının antrenmanından görüntüler - Teknik direktör John Ball ile röportajGörme engelli milli futbolcuların Kayseri kampı - B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Kayseri 'de sürdürüyorKAYSERİ (AA) - B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Kayseri 'de devam ediyor.Argıncık Amatör Spor Tesisleri'nde devam eden kamptaki seçmeler sonucu milli takım formasını giymeye hak kazanacak sporcular, 14 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak Avrupa şampiyonasında mücadele edecek takımda yer alacak.Teknik direktörü John Ball, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, programlarının çok yoğun geçtiğini söyledi.

İyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini belirten Ball, "Hafta boyunca buradaydık ve hafta sonunda kampımızın seçmesi yapılacak. Daha sonra kendimizi görmek için maçlar yapacağız. Bu maçlarda da Avrupa şampiyonasına hazırlanmayı planlıyoruz." dedi.
John Ball, Kayseri 'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin yemeklerinin de güzel olduğunu vurguladı.Öte yandan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de milli takım kampını ziyaret etti.Eskici, kampın Kayseri 'de yapılmasının, şehrin sportif faaliyetlerine ve vizyonuna katkı sağlayacağını kaydetti.
Kamp, yarın yapılacak hazırlık müsabakaları ile devam edecek.

Takım Kampı Hafta Sonu Milli Futbolcu Milli Takım Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!
Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı