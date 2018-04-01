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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Görme engelli bisikletçi Oğuz Uğur’un hedefi Paralimpik Oyunları

Görme engelli bisikletçi Oğuz Uğur’un hedefi Paralimpik Oyunları

Görme engelli bisikletçi Oğuz Uğur'un açıklamaları

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-Şeyma Şahin'in açıklamaları

- Görme engelli bisikletçi Oğuz Uğur’un hedefi Paralimpik Olimpiyatları- Oğuz Uğur: “2020 Tokyo’da ülkemi temsil etmek istiyorum” İSTANBUL

- Görme engelli bisikletçi Oğuz Uğur, Yenikapı Etkinlik ve Fuar Alanı’nda gerçekleşen bisiklet fuarını ziyaret etti. Uğur hedefinin 2020 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Yenikapı Etkinlik ve Fuar Alanı’nda düzenlenen bisiklet fuarının misafiri, görme engelli bisikletçi Oğuz Uğur oldu. Günde 80 KM’nin üzerinde bisiklete bindiğini ifade eden Uğur, hedefinin de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyledi.

Türkiye’nin her yerinde bisiklete bindiklerini ifade eden Uğur, “Kadıköy merkezli Engelsiz Pedal Derneği olarak spor kulübü olma yolunda ilerliyoruz. İstanbul dışına turlar düzenliyoruz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gidiyoruz. 2014 yılında engelli engelsiz dostluğunu pekiştirmek için Çanakkale’ye tur düzenledik ve 450 KM yolu 3 günde geçtik. Artık hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılıp ülkemizi tandem bisiklette ilk kez temsil eden takım olmak” diye konuştu.
“Çanakkale’ye gittiğimizde, aslında rahat bir yaşamım olduğunu anladım” 2014 yılında Çanakkale’ye düzenlenen bisiklet turuna katıldıktan sonra tandem bisiklete adım attığını ifade eden Oğuz Uğur, “2014 yılında Çanakkale’ye düzenlenen turda bana ulaştılar ve ben de katılmak istediğimi belirttim. 18 Mart etkinliklerinden bu yana tandem bisiklete biniyorum. Hayat, eğer siz bir şeyler için çabalarsanız size nimetlerini sunuyor. Yeteneklerimizi kullanmamız gerekiyor. Benim sadece gözüm görmüyor. Çok şükür vücudumda başka engelim yok. Yürüyemeyen vatandaşlarımız el bisikleti kullanabilirler. Spor yapmak sadece hayata tutunmak değil, hayata bakışı da değiştiriyor. Çanakkale’ye gittiğimizde çok yüksek rampaları tırmanırken çok rahat yaşadığımı fark ettim. Bundan 103 yıl önce atalarımızın yaşadığı sıkıntıları hissettim” dedi.
Oğuz Uğur’la birlikte bisiklet süren Şeyma Şahin de, “Engelli arkadaşlarla ben 1 yıldır bisiklete biniyorum. Onlarla bisiklete binmek müthiş bir şey. Bir kere uyum sağlamayı öğreniyorsunuz. Göremediğimiz şeyleri onların farklı duyguları sayesinde görmeyi öğreniyorsunuz. Onlarla olan dostluğumuz insanın elindekilerin kıymetini bilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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