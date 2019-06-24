Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya hazırlanıyorlar

-Golf Takımı antrenörü Hakan Fırıncı ile röportaj

-Golfçü çocuklar ile röportaj

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- ARDAHAN



- Ardahanlı golfçüler, Türkiye Şampiyonası'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Kapalı Spor Salonu'nda halı ve fileden oluşturulan alanda hazırlanıyor. Ardahanlı golfçüler, 25 Haziran’da Ankara’da yapılacak Yerel Yıldızlar Birinci Ayak Türkiye Şampiyonası'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kapalı spor salonunda halı ve fileden oluşturulan alanda hazırlanıyor. Hafta içi günde 2 saat antrenman yapan golfçülerin hedefi şampiyonada başarılar elde etmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Golf Takımı antrenörü Hakan Fırıncı, sporcularından şampiyonluk beklediğini kaydederek, golf sahaları olmadığı için antrenmanlarını kapalı spor salonunda yaptıklarını dile getirdi. Günde yaklaşık 2 saat antrenman yaptıklarını anlatan antrenör Fırıncı, Ardahanlı öğrencilerin kısa bir süre önce tanıştığı bu sporla büyük başarılar elde ettiğini, hayatında golfu bilmeyen sporcularla derecelere girdiklerini söyledi.



Kendilerine desteklerini esirgemeyen Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vali Mustafa Masatlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürüne teşekkür eden Fırıncı, çalışmalarını Kazım Karabekir kapalı spor salonuna gerdikleri file ve halı üzerinde yapmalarına rağmen çok sayıda sporcularının başarı elde ettiklerini belirterek, "Golf altyapı çalışmalarımıza Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kapalı spor salonunda oluşturmuş olduğumuz bu düzenekle başladık. Yeterli olduğuna inandığımız bu yöntemle? Çok pahalı ve çok fazla paranın harcandığı malzeme ve sahalara da ihtiyaç olmadan da başarının elden edileceğini ispatlamış olduk. Yani bir halı, bir fileyle de başarılı olunabiliyor" dedi.

Fırıncı, "Türkiye Golf Federasyonu'nun her yıl düzenlemiş olduğu Türkiye Golf müsabakalarına Ardahan ilini temsilen 13 sporcuyla katılacağız. Bu sporcular içinde yeni olmalarına rağmen başarı elde etmiş 4 sporcumuz da mevcut. Bu başarıların kazanılmasında etkisi olan başta Valimiz Mustafa Masatlı, Golf Federasyonu Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar ve il müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Golfu yeni öğrenmeye başlayan 12 yaşındaki Ceren Aşçı, "Yakın zamanda turnuvaya gideceğiz ve hazırlıklarımızı bu salonda oluşturulan düzenekte Hakan hoca eşliğinde çalışarak geçiriyoruz. Golfu seviyorum ve inşallah gideceğimiz turnuvada da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

