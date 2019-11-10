Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu

-Kazanan sporcu Hatton konuşması

-Ödül takdimi

-Genel ve detay



- - Golf sporcusu Hatton ödülünü Bakan Çavuşoğlu'ndan aldı ANTALYA



- Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvasının şampiyonu Tyrrell Hatton oldu. Sporcu Hatton, ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinden aldı. Golfte Avrupa Turu takviminde 2013'ten beri yer alan Turkish Airlines Open, bir kez daha dünyanın en iyi golfçülerini ve bu sporun tutkunlarını Antalya'da buluşturdu. Bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası sona erdi. Belek Turizm Merkezi'ndeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde düzenlenen golf turnuvasının Ödül Törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı golfsever katıldı.

Finalde 6 kişilik play-off Turnuvada son gün öncesinde Avusturyalı Matthias Schwab -18 puanla ilk sırada yer aldı. Bu sporcuyu -15 puanla İngiliz Ross Fisher ve ABD'li Patric Reed, İskoçya'dan Robert Macintyr, Fransız Benjamin Hebert ve İngiliz Tyrrell Hatton takip etti. Avrupa Turu kapsamında 1990 yılında Portekiz ve 2003 yılında Güney Afrika'da yaşanan 6 kişinin birinci olarak play-off'a kalması durumu, üçüncü kez Türkiye'de de yaşandı. 2 milyon dolarlık ödülü Bakan'dan aldı Dördüncü tura kalan finalde Matthias Schwab'ın yakın mesafeden atışı kaçırması sonucu, şampiyonluğu ve 2 milyon dolarlık ödülü Tyrrell Hatton kazandı. Hatton'a ödülünü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Çavuşoğlu, çekişmeli bir play-off etabı olduğunu belirterek, izlemekten keyif aldığını söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında onu saygıyla andıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Onun 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü her zaman bizim rehberimiz oldu" ifadelerinde bulundu. Ödülü alan Hatton ise, sponsorlara turnuvayı düzenleyenlere ve kendisine en büyük desteği veren tüm aile üyelerine teşekkür etti.



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